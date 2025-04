Torino, Cristiano Biraghi: "Abbiamo il fuoco per gettare le basi per il futuro"

Cristiano Biraghi, in prestito dalla Fiorentina al Torino con diritto di riscatto, ha parlato del pareggio conquistato ieri sera dai granata contro la Lazio: "La verità è che stiamo lavorando tanto è bene, andare sotto e averla recuperata è sintomo di una grande squadra che non molla mai in una situazione in cui si pensa che il Torino sia già salvo e non pensi a niente ma noi abbiamo il fuoco dentro per gettare le basi per il futuro. C'è sempre qualcosa da migliorare, ma nelle ultime abbiamo trovato una quadra importante.

Dobbiamo continuare così, ci siamo detti che queste partite che mancano deve essere tutte finali. Questa deve essere una legge per noi".