Giovanni Galli: "Pareggio di ieri preoccupante, l'anno scorso c'era un'identità"

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha commentato il pareggio col Parma: "Non lascia ben sperare, è preoccupante perdere punti con le piccole senza neanche creare occasioni. L'anno scorso la squadra era più debole, ma si vedeva un'identità in campo. Quest'anno ha isolo due titolari dello scorso anno... Allora serve farsi qualche domanda. Per me la società ha operato bene. L'allenatore invece è troppo altalenante".