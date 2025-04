Stagione finita per Zurkowski, l'ex viola dopo l'operazione: "Andata bene, ora si riparte"

Operazione andata bene per l'ex viola Szymon Zurkowski, come riporta lui stesso su Instagram, finito sotto i ferri nelle scorse ore a seguito dell'infortunio rimediato nei giorni scorsi: "Operazione andata bene e ora si riparte".

Di seguito il report medico del club toscano sull'intervento:

"Szymon Zurkowski è stato operato al comparto postero laterale del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Professor Ramon Cugat alla presenza dello staff medico azzurro presso l’Instituto Cugat Servicio de Traumatologia Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito".

Il polacco in questa stagione ha collezionato un totale di soli 101 minuti, spalmati in cinque partite tra gennaio e febbraio e non è neanche l'unico ex viola ad essere finito sotto i ferri: stessa sorte è toccata anche a Christian Kouamé e Youssef Maleh. Il primo per la "ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro", mentre il centrocampista italo-marocchino al "legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro". Per tutti e tre i calciatori, in ogni caso, la stagione 2024/2025 è conclusa.