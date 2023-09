SOUSA, Complimenti a Corvino, fa bene il suo lavoro

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nella sua conferenza stampa di oggi, prima della gara contro il Lecce, il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha espresso i propri complimenti a Pantaleo Corvino, ds dei pugliesi, per l'inizio di stagione: "Faccio i complimenti al direttore sportivo Corvino, l'ho conosciuto ai tempi di Firenze e so che fa bene il suo lavoro. Ha vinto il campionato Primavera portando gente in prima squadra e questo significa incidere al massimo. Non a caso sono settimi nella classifica degli abbonati. Mi aspetto una partita veramente difficile e complessa, però tocca a noi cercare di attuare le strategie giuste per portare a casa un risultato positivo".

L'arrivo di due esterni può spingere Sousa a puntare sul 4-2-3-1?

"A Firenze era 4-2-3-1 in fase di non possesso, a livello offensivo lo schieramento era diverso. Il modulo non è la cosa più importante. Io voglio una interazione costante tra i tre settori. Conta dinamicità e cambiare sistema in corso d'opera per avere superiorità numerica e non dare punti di riferimento all'avversario. Una evoluzione c'è già stata, ci sono calciatori che oggi giocano e costruiscono in modo totalmente differente rispetto al passato. La costruzione del gioco è fondamentale. E' vero che sono arrivati esterni di spinta, hanno bisogno della protezione di un altro esterno o di un terzino altrimenti non siamo equilibrati. Tocca a me far capire loro che non esiste solo la fase di possesso: in Francia ci sono transizioni continue, qui si curano maggiormente le due fasi. Ribadisco quanto detto: conosco pochissimo, o nulla, i calciatori che sono arrivati".