SIRIGU, Tornare dopo 13 anni a Palermo scelta giusta

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

“Rivestire il rosanero dopo 13 anni è un’emozione bella e particolare, che non succede a tutti. Ritorno in un posto che mi ha visto crescere e torno molto maturo. Ho scelto il Palermo perché volevo tornare in una piazza che conosco bene e reputo molto importante”.

Parla così il portiere Salvatore Sirigu ai canali ufficiali del club siciliano dopo il suo ritorno a distanza di oltre un decennio: “Il City Football Group in questo momento è una realtà importante nel mondo del calcio e ha visto nel Palermo quelle potenzialità che si erano viste nei primi anni di Serie A. La società può solo crescere per questo la mia scelta è quella giusta. - prosegue Sirigu come riporta Stadionews.it - Le prime impressioni sui compagni e Dionisi sono buone, non poteva essere altrimenti, mi avevano detto che era un gruppo sano e senza problemi. Dionisi è un allenatore ambizioso, con un bagaglio d’esperienza importante, lo staff è di livello”.