SIMEONE, Oltre alla Lazio anche ci pensa la Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la cessione di Moise Kean alla Fiorentina, la Juventus ha bisogno di acquistare un nuovo centravanti, vista anche la situazione in bilico di Milik, da affiancare a Vlahovic. Tra le ipotesi, come riportato da Sportmediaset.it, anche il nome di un ex viola come Giovanni Simeone. Il Cholito, che a Napoli potrebbe trovare meno spazio con l'arrivo di Lukaku, potrebbe cambiare squadra. Su di lui, oltre alla juventus, ci sarebbe anche l'interesse della Lazio. Non solo Simeone, tra i profili seguiti dai bianconeri anche quello di Mateo Retegui, obiettivo di mercato gigliato prima dell'arrivo di Kean.