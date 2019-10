SEMPLICI, Milan in difficoltà psicologica. Speriamo...

Milan-SPAL, sfida che domani chiuderà la 10^ giornata di Serie A, è anche sfida tra ex viola. Oltre a Stefano Pioli, anche Leonardo Semplici, a Firenze visto solamente nei panni di tecnico della Primavera e da anni certezza della squadra ferrarese. Nella conferenza stampa della vigilia, ha così parlato dell'aspetto psicologico, e delle sue speranze: "Mi auguro che possa incidere sul resto della partita. Andiamo ad affrontare una squadra che è partita con diversi obiettivi. Dovremo fare una partita di grande attenzione come fatto contro il Napoli. Servirà grande forza e personalità e dovremo migliorare nella lettura di alcuni momenti della partita e nel possesso palla. Spero che la loro situazione di difficoltà ci possa permettere di approfittarne per portare via un risultato positivo, che per noi sarebbe importantissimo".