SEMPLICI, Bonifazi potrebbe giocare. Ringrazio il club

Presentando in conferenza stampa la sfida di campionato tra la sua SPAL e il Bologna, l'allenatore Leonardo Semplici ha così parlato del nuovo arrivato Kevin Bonifazi, difensore cercato anche dalla Fiorentina: "Per Kevin stiamo attendendo gli ultimi documenti per capire se poterlo schierare o meno. Siamo contenti del suo arrivo e ringrazio la società per lo sforzo fatto. Si tratta di un giocatore che volevamo da diverso tempo e che conosce l'ambiente. Sta bene e sarebbe già utilizzabile".