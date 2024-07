SALERNITANA, Dopo l'addio di Sottil riparte da Fontana

FirenzeViola.it

La Salernitana cambia allenatore. Andrea Sottil ha lasciato i campani ancora prima di iniziare la stagione, dopo che si è interrotta la trattativa per la cessione del club tra l'attuale presidente Danilo Iervolino e la Brera Holdings; il progetto sportivo non è stato evidentemente condiviso dal tecnico ex Udinese, che ha optato per un passo indietro. Come riporta TMW, Petrachi ha individuato in Gaetano Fontana il sostituto ideale per la panchina: le parti sono a lavoro per chiudere la trattativa e quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per la fumata bianca. Fontana, ancora sotto contratto col Latina, dovrebbe firmare un biennale con la Salernitana.