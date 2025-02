Salah enigmatico sul suo futuro: "Voglio che i tifosi ricordino che sono stato qui 8 anni"

Mohamed Salah è tornato a parlare del suo futuro ed è stato alquanto enigmatico nell'intervista concessa a TNT Sports: "Voglio che i tifosi si ricordino che ho dato tutto, per loro e per la città. Sono sempre stato presente, non mi sono mai risparmiato. Ho adorato giocare per loro e ho dato il massimo. Voglio solo che si ricordino che sono stato qui per otto anni e che ho dato tutto fin dall'inizio. Non do per scontato il fatto di giocare per il Liverpool e di lottare ogni anno per ogni trofeo, da otto anni".

Quasi come a esternare la consapevolezza circa la possibilità di dire seriamente addio al Liverpool il prossimo 30 giugno. Ma i colloqui per arrivare ad un nuovo accordo ci sono stati? Salah ha scosso la testa a proposito, mostrando un sorriso imbarazzato per far capire che non ci sono stati sviluppi: "Penso solo a vincere la Premier League, vedremo alla fine della stagione", ha sibilato l'ex Fiorentina e Roma.