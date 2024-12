ROSATI, Ritrovare la Fiorentina sarà bello. Con Italiano...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

L'ex portiere della Fiorentina e ora preparatore dei portieri al Bologna, Antonio Rosati, ha parlato in esclusiva al sito Numero Diez: "Ritrovare la Fiorentina sarà bello. Firenze è stata una parte importante della mia vita ma adesso, lavorativamente parlando, sono cambiate un paio di cose. Sarà emozionante incontrarli, spero in una bella partita ma si va avanti e ormai faccio parte di un'altra società in cui sono contento e mi auguro il meglio per questa avventura. Ho vissuto l'esperienza di mister Italiano e posso attestare quanto lui abbia aiutato la società a crescere negli ultimi anni. Il mister è arrivato in una fase delicata, con una salvezza raggiunta alle ultime giornate. Invece, già dal primo anno abbiamo ottenuto risultati importanti come la qualificazione in Conference League e, poi, con le finali raggiunte sia in Coppa Italia che in Conference.

Penso che siano grandi risultati, aldilà delle voci sulle finali perse. Ma io credo che per perdere una finale ci devi arrivare. Il mister ha fatto un grande lavoro a Firenze".