ROGGI, Solo rispetto per Pradè. Ora basta orticelli

L'ex calciatore e procuratore Moreno Roggi ha parlato dei problemi della Fiorentina:

"Come prima cosa voglio fare i complimenti a Pradè per essersi assunto le responsabilità dell'area tecnica (QUI il punto di FV). Merita rispetto, quello che ha fatto non era semplice. E sono d'accordo con lui sulla squadra... Ci sono giocatori che, per un motivo o per l'altro, non hanno reso secondo possibilità. Devono capire che c'è da lasciare da parte il proprio orticello, e giocare in campo tutti insieme: se sbagliano, tirano giù la squadra. Ognuno deve sacrificare qualcosa del proprio io e metterlo a disposizione del noi".