ROCCATI, Viola, occhio alle ripartenzE del Bologna

Marco Roccati ha parlato del derby dell'Appenino in programma all'ora di pranzo tra Fiorentina e Bologna. E ha detto: "Per gli emiliani ora è dura, la squadra è in un momento di difficoltà, fa fatica. E la Fiorentina deve vincere per riprendere la marcia per l'Europa, è fondamentale. Altrimenti la corsa si complica", spiega l'ex portiere a Tuttomercatoweb.com

Per il Bologna si parla già del prossimo anno e di Gattuso come possibile nuovo allenatore. Che ne pensa?

"Forse tra Sinisa e il club qualche rapporto si è un po' incrinato. Qualcosa che non va con la società c'è e probabilmente è arrivato il momento di cambiare. Gattuso è un tecnico che per i prossimi vent'anni farà parlare di sè. Sarebbe una scelta importante, le ambizioni evidentemente ci sono".

E Sartori come ds?

"Lo conosco da quando lavorava al Chievo, dovevo andare a giocare lì prima di Lupatelli. E' serio e competente e ha sempre fatto bene quindi... Poi bisogna vedere i progetti societari"

La Fiorentina cosa deve temere del Bologna?

"Sulle ripartenze può far male, davanti è forte. E anche quando pare morto riesce ad avere colpi di coda. L'ambiente un po' contesta e ci sarà un po' di orgoglio che è un'arma pericolosa per gli avversari"

Tra i giocatori più temibili?

"Rientra Arnautovic, è lui il giocatore più pericoloso. Musa Barrow non è stato continuo, se lo fosse stato sarebbe ora in un grande club. Ha qualità, è forte. Occhio a Schouten che però pure lui non è stato continuo".