RIGANÒ, Alle volte proporrei Beltran dietro a Nzola

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Christian Riganò, ex attaccante viola, parla così verso Fiorentina-Empoli: “Una punta vive male i periodi in cui non va in gol, è naturale. Nzola e Beltran hanno sbagliato alcune gare, ma non sono sbagliati loro. Sono diversi: uno è veloce, l’altro è ha un fisico importante. Alle volte possono anche giocare assieme, anche se al momento i risultati parlano a favore di Italiano. Io, però, proporrei Beltran dietro Nzola in certi match”.

Su Bonaventura: “Stravedo per lui. Il suo inizio di stagione è impressionante, mi ha sorpreso. Un po’ come il vino, più invecchia e più è buono”.