PERALTA, Gattuso? Che bello con il giglio! A Pisa...

Di Rino Gattuso in viola ha parlato Diego Peralta, ex giocatore del Pisa dove esordì proprio grazie al tecnico calabrese, passato anche dalle giovanili della Fiorentina ed ora attaccante della Ternana: "Firenze mi ha accolto ad 8 anni ed è stata la mia casa per 10 anni, ho vissuto in quella meravigliosa città ed è stato magnifico vivere i colori viola. Gattuso? Il primo ricordo che ne ho è la persona e il rapporto umano che mi ha accolto tra i grandi, forgiandomi e dandomi anche la fase difensiva. Di lui ho solo ricordi positivi. Io pensavo solo a giocare e non ai problemi societari ma il mister ci mise la faccia e ha fatto di tutto perché la squadra avesse tutto e rendesse al meglio. Credo che ciunque lo avesse preso avrebbe fatto una scelta giusta ma per me vederlo con il giglio è ancora più bello. Può dare una svolta positiva alla Fiorentina. La sua cattiveria agonistica e la piacevolezza del gioco ne fanno una scelta perfetta. Diverso come gioco? In serie C era più difficile giocare bene perché non hai spazi, mentre al Napoli c'era grande qualità ma lui aveva sempre l'idea di proporre ed attaccare. Pregio e difetto? Difetti è dura da trovarne perché fa tutto con il cuore e la passione, magari ogni tanto si fa prendere dalla foga perché vive intensamente le partite ma alla fine è un pregio anche questo. Inoltre come organizzazione di lavoro dello staff e a livello umano, quando parla, ti fa venire i brividi".