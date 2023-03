PEDRO, Eletto miglior giocatore sudamericano 2022

L'ex attaccante viola, Pedro Guilherme, è stato scelto come miglior calciatore del 2022 secondo il sondaggio condotto da El País sul Sudamerica. Il brasiliano ha ricevuto 68 voti sui 218 registrati, superando(di 64 voti) il suo compagno di squadra, l'uruguaiano Giorgian de Arrascaeta. Il goleador del Flamengo è stato capocannoniere della Copa Libertadores, dove la sua squadra è diventata campione battendo in finale l'Athletico Paranaense per 1-0 grazie a un gol di Gabriel Barbosa. Pedro ha segnato 12 gol nella massima competizione per club del continente, che si aggiungono agli 11 gol segnati nel Brasileirao, ai 3 segnati in Carioca, ai 3 segnati nella Coppa del Brasile e ai 4 segnati nella Coppa del Mondo per Club, per un totale di 33 gol in stagione.