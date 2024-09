NZOLA, Solo 3 minuti con il Lens. In Ligue1 0 presenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Avvio di stagione complicato per M'Bala Nzola che quest'estate è passato in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina al Lens.

Il centravanti angolano fin qui non è mai stato impiegato in campionato dal tecnico dei francesi Will Still. Per l'ex viola zero presenze in Ligue 1 nelle prime quattro giornate e solo in un'occasione, contro il Monaco prima della sosta, è stato convocato. L'attaccante ex Fiorentina e Spezia con la nuova maglia giallorossa è sceso in campo solo nella gara di ritorno dei play-off di Conference League contro il Panathinaikos. Tre minuti nella sfida di Atene persa 2-0 dal Lens sono fin qui il bottino di Nzola nella sua nuova esperienza con il Lens.