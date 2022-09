NASTASIC, Felice di essere qui, mai esitato a firmare

Ecco le prime parole di Matija Nastasic dopo la firma arrivata in giornata con il Maiorca: "È una nuova opportunità per me. Ho giocato in Inghilterra, Germania e Italia e questa è una nuova sfida per me. Quando ho visto la possibilità di giocare per l'RCD Mallorca, non ho esitato. È molto importante che la squadra rimanga in Prima Divisione. Sono sicuro che il gruppo di quest'anno è ottimo. Lavoreremo sodo per avere successo. Il mio obiettivo principale è quello di aiutare la squadra al meglio, sia in campo che fuori. Otterremo grandi risultati".