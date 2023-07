MUTU, Seguo e tifo sempre i viola. Kokorin può riprendersi

FirenzeViola.it

Adrian Mutu, ex viola nonché fresco di nomina come nuovo tecnico del Neftchi Baku, ha rilasciato dichiarazioni sulla Fiorentina a Match TV: “Continuo a seguire i viola e a tifarli, gli auguro il meglio. Kokorin? Lo conosco benissimo, me lo ricordo da giovane. Ha un gran dribbling ed è forte, se la Fiorentina l’ha preso vuol dire che lo voleva. Credo che possa ancora riprendersi la maglia viola”.