MURIEL, Il post IG: 20 mesi, 41 reti: grazie Bergamo!

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, RETROSCENA IACHINI: È STATO PRADÈ A CHIAMARLO Arrivano nuove interessanti dettagli sull'ormai imminente ritorno di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo le dimissioni di Prandelli, sarebbe stato Daniele Pradè, direttore sportivo gigliato, a... NOTIZIE DI FV CALLEJON, SARÀ L'ARMA IN PIÙ IN QUESTO RUSH FINALE? 17 presenze tra campionato e Coppa Italia, di cui sei da titolare, un solo gol e appena un assist. Numeri davvero deludenti per José Maria Callejon, soprattutto se si considera che lo spagnolo è il secondo calciatore più pagato dell'intera rosa della... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 aprile 2021.