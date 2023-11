MONTOLIVO, Gioco della Viola tra i migliori in Italia

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Montolivo, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport commentando i momenti di Milan e Fiorentina, le due squadre che si affronteranno alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali: "Io per quanto riguarda il Milan vedo il bicchiere mezzo pieno, gli ultimi risultati non sono all'altezza ma la squadra sta facendo un bel percorso. In Champions ha raccolto meno di quanto meritato e in campionato c'è tempo. Non dimentichiamoci che Pioli ha dovuto rimodellare la squadra dopo il mercato, diamogli tempo".

La Fiorentina di Italiano?

"Bonaventura non mi ha sorpreso... E' un giocatore di affidamento e di sostanza, sono felice che sia tornato in Nazionale. La Fiorentina è una realtà grazie soprattutto all'allenatore, lavorano insieme da anni, il progetto continua e le idee restano costanti. E' fra le squadre che gioca il miglior calcio in Italia, sarà una partita difficile per il Milan e bella da vedere per i tifosi".