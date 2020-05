MIHA, Contenzioso con lo Sporting finirà al TAS

Secondo quanto riportato da Record Sinisa Mihajlovic è pronto a ricorrere al TAR riguardo al pagamento di 3 milioni che lo Sporting CP gli deve dopo averlo esonerato pochi giorni dopo averlo ingaggiato. Lo Sporting CP risponde a Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, che ha diritto a un risarcimento di 3 milioni per la risoluzione unilaterale del contratto da parte del club nel 2018,ha dichiarato di non aver ricevuto alcun pagamento. Lo Sporting, lo scorso 30 aprile, ha risposto con un comunicato nel quale afferma di aver provveduto al pagamento compresi gli interessi e il contributo alle spese legali, sottoponendoli naturalmente alle imposte. Il tecnico serbo, pur riconoscendo il pagamento effettuato, ha dichiarato di ritenere che gli sconti applicati da Sporting CP Futebol, SAD non fossero dovuti, con l'intenzione di ricevere l'importo imposto dal TAS come importo netto.