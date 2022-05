LIVERANI, Amrabat, doti top. La punta da 20 gol...

Fabio Liverani ha parlato a Tuttomercatoweb da Forte dei Marmi dove è impegnato al Football Moments Padel tour. L'ex regista della Fiorentina si è soffermato anche sul momento dei viola, ecco le sue parole: "Non mi ha stupito Italiano: lo conosco perché l'ho affrontato. Ha riproposto la sua bella idea di calcio con un gruppo di livello superiore e i risultati si sono visti. Firenze è una città che merita di stare nei primi 7 posti ma ogni anno andrà alzata l'asticella. Il futuro di Torreira? Ha dato equilibrio sia in fase di possesso che di costruzione: adesso va trovata la quadra a livello economico. Amrabat? Gli era rimasto dentro il modo di giocare di Verona: lì ha fatto un anno stratosferico ma a Firenze nel primo anno e mezzo ha avuto difficoltà nuovo collettivo. Ha qualità stratosferiche ed è cresciuto molto. Gli esterni? Ikoné va aspettato ma gli esterni viola hanno tutti delle grandi doti. Se alla Viola manca un centravanti com'era per me Toni? Se bisogna arrivare tra le prime 5-6 una punta da 20-25 gol serve, sennò si fa fatica".