LAZZARI, Indescrivibile vincere ad Anfield. Il Bologna...

© foto di Federico De Luca

Stasera si gioca Liverpool-Bologna e per l'occasione, ai taccuini di Tuttomercatoweb.com ha parlato Andrea Lazzari, ex viola vittorioso ad Anfield con l'Udinese nella stagione 2012/13, quando la squadra di Guidolin si impose per 2-3 sui Reds in Europa League: "È stata un'emozione indescrivibile. Come al solito, quando si va ad Anfield, si parte da sfavoriti. Però mi ricordo la grande atmosfera che respiri quando arrivi al campo, quando c'è l'inno del Liverpool prima della partita… E la vittoria finale che abbiamo ottenuto da squadra".

Ci sono possibilità per il Bologna di compiere un'impresa? "Questo Liverpool è molto forte, ma anche quello che incontrammo noi non era male, c'erano Suarez e Gerrard per fare due esempi… Il calcio ci ha abituato che le imprese si possono compiere in qualsiasi campo contro qualsiasi squadra. Il Bologna deve andare per cercare di fare l'impresa con la spensieratezza giusta".