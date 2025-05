L'ex viola Fattori: "Palladino indifendibile, credo ci sia rottura in società"

L'ex viola e nostro opinionista, Sauro Fattori, oggi è intervenuto a Tmw Radio durante "Maracanà" per parlare della sconfitta della Fiorentina a Venezia e delle conseguenze: "Senza Europa, sarà dura trattenere Kean? Palladino però dobbiamo dirlo, è indifendibile. Quando ho visto la formazione col Venezia, ho detto che bisognava chiamare il 118. Forse non si rende conto, è uscito col Betis con alcuni errori, vai a Venezia per una partita importantissima e ha risposto con quella formazione. Non si rende conto di che piazza è Firenze. Così sei fuori da tutto".

"Lo stimolo è confermare Kean, non rinnovare Palladino. Ci vogliono i giocatori, non l'allenatore. Credo ci sia una rottura totale ora tra il presidente e Pradè. Se il rinnovo di Palladino è del presidente bypassando il ds, qualcosa non va. Per riuscire a confermare certi giocatori, forse devi scegliere uno come Sarri, che ti dà delle certezze".