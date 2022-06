JUVE, Per il ruolo di vice-Vlahovic ipotesi Simeone

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante per il ruolo di vice-Vlahovic. Come riportato dal Corriere di Torino, sono tanti i nomi in ballo: da Milik a Muriel, da Arnautovic a Dzeko, fino ad arrivare a Werner e Raspadori, ma a sorpresa è spuntata anche la pista che porta a Giovanni Simeone. L'ex attaccante della Fiorentina potrebbe essere un'alternativa low cost visto che l'Hellas Verona non sembra intenzionata a riscattarlo dal Cagliari.