Italiano, rinnovo imminente col Bologna. TMW: "Possibile accordo fino al 2027"

Come scrive TMW, l'accordo per il rinnovo di Vincenzo Italiano col Bologna è imminente. La società felsinea ha individuato nel suo attuale tecnico la figura ideale per inaugurare un periodo di successi duraturo e significativo. Il grande lavoro, la valorizzazione della rosa e i risultati che stanno arrivando - si legge -, ripropongono con forza l'eventualità di un prolungamento contrattuale fino al 2027.