ITALIANO, Altri punti buttati: pareggiare così ci fa male

Al termine della sfida odierna contro la Roma, finita 2-2, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato così a SkySport: "Il rigore finale? Altri punti buttati via e non aggiunti alla nostra classifica, nonostante una reazione mostruosa dopo il gol dello svantaggio. Nei minuti finali è il momento in cui deve venire fuori tutto e non l’abbiamo fatto.

Volevo vedere la reazione dei ragazzi e l’ho vista, andiamo avanti perché sono tutti ragazzi giovani ma dobbiamo crescere tutti insieme. Dispiace perché potevamo gestire molto meglio quei due o tre palloni nei minuti di recupero però anche questa sarà motivo di crescita, sarà motivo di lavoro durante le settimane perché anche lì si può fare molto meglio, però rimane una grande prestazione per il mio secondo tempo strepitoso e mi dispiace per i ragazzi perché meritavano questa vittoria, poi pareggiare negli ultimi secondi fa sempre male ma lo sappiamo che questo è un aspetto che in questo momento ci contraddistingue perché non è la prima volta e lì dobbiamo crescere e migliorare”.