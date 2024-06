ILICIC, Torna in gol con la Slovenia dopo oltre tre anni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Può un gol in amichevole regalarti una gioia immensa? Assolutamente sì, se hai superato momenti ben più difficili rispetto a una sconfitta sul campo e vedi in quella palla che gonfia la rete un premio a tutti i tuoi sforzi. Certamente quella di oggi è una giornata di ricordare per Josip Ilicic, impegnato con la sua Slovenia contro l'Armenia. Al minuto 63', l'ex Palermo, Fiorentina e Atalanta ha siglato la rete del definitivo 2-1.

L'ultima realizzazione con la Nazionale era datata 11 ottobre 2021, in una sfida contro la Russia - peraltro persa - valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Tre anni in cui il giocatore che ha fatto innamorare Bergamo è caduto e si è rialzato, arrivando al gol di oggi che per certi versi è il più importante della sua carriera.