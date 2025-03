Il ct della Serbia difende Vlahovic: "Quello che gli stanno facendo non va bene"

Ormai calciatore secondario nel progetto Juventus, Dusan Vlahovic non è neanche entrato in campo contro la Fiorentina. Un trattamento che non è piaciuto a molti, su tutti Dragan Stojkovic, ct della Serbia che ha convocato il numero nove bianconero per le prossime gare di Nations League: "Qui può dimostrare che quello che gli stanno facendo alla Juve non va bene" ha detto Stojkovic prima della doppia sfida nei playoff di Nations League contro l'Austria.

Complice l'arrivo di Kolo Muani in prestito dal Psg e un rinnovo di contratto che pare ormai sfumato, Vlahovic ha diminuito sensibilmente il suo minutaggio. "Ho una buona e alta opinione di Vlahovic e delle sue qualità - ha dichiarato Stojkovic in conferenza stampa -. Nel calcio arriva un momento in cui si respira un'aria negativa nel club. Non entrerò nei dettagli e non commenterò il motivo per cui non gioca e se dovrebbe, invece, essere impiegato di più. Sono affari loro".

Stojkovic ha comunque criticato in maniera indiretta il collega Thiago Motta: "Ogni giocatore ha momenti positivi e negativi nella propria carriera, noi apprezziamo Dusan come uno dei tasselli più importanti del nostro gioco. Ma con me giocherà sempre perché qui ha l'opportunità di dimostrare che quello che gli stanno facendo non va bene. Vlahovic rappresenta l'ondata della nuova generazione che dovrebbe giocare per la Serbia per i prossimi dieci anni. Ha bisogno dell'aiuto dei suoi compagni di squadra affinché le sue qualità possano essere messe in risalto" ha detto in conferenza stampa.