HANCKO, Non ho mai parlato né detto sì alla Juventus

© foto di Federico De Luca

Non è certo per i suoi trascorsi nella Fiorentina, ma David Hancko sostiene che con la Juventus non ha niente a che fare, almeno per ora. L'ex difensore viola slovacco, ora al Feyenoord con un contratto fino al 2028, ha smentito le notizie sui contatti o su un eventuale sì all'offerta del club bianconero: "Non sono felice di certe notizie false che dicono che io avrei parlato con la Juventus o addirittura accettato un'offerta di contratto - afferma infatti alla testata "AD" - Non è assolutamente vero.

La Juve potrà anche essere interessata, ma io non ci ho mai parlato. Ho detto ai miei compagni di squadra che è tutto falso e non so da dove arrivino certe voci".