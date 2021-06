GUAGNI, Bonansea-Raiola? Eccessivo, non giudico

Alia Guagni, difensore dell'Atletico Madrid ed ex capitano della Fiorentina Femminile, ha parlato in diretta a TMW Radio nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile soffermandosi anche sulla decisione della compagna in azzurro Barbara Bonansea di affidarsi a Mino Raiola come agente: "Dal maschile si stanno affacciando in tanti, anticipando i tempi sul professionismo. Per me ancora una cosa del genere è eccessiva, ma non giudico perché sono scelte personali. Mi dispiace da un certo punto di vista che sia rimasta in Italia, avrebbe potuto mettersi alla prova. Non perché la Juve non sia forte, è che il campionato italiano ancora è un po' indietro".