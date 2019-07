GRAZIANI, Tenere Chiesa a forza è una sciocchezza

L'ex viola Ciccio Graziani ha detto la sua su alcuni dei temi più attuali di casa Fiorentina, esprimendosi in particolare sul caso di mercato intorno a Federico Chiesa: "Trattenerlo anche a fronte di una cifra giusta sarebbe una sciocchezza, anche perché prima o poi andrà via e non è che parliamo di un soprammobile da tenere esposto, in mostra. Con 80 milioni puoi costruire una squadra intera, anche più forte di quella attuale in cui c'è Chiesa".