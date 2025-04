Graziani su Kean: "A Firenze ha trovato casa. Spero continui così per la Fiorentina e la Nazionale"

A margine dell'evento "Un campione per amico", l'ex attaccante di Torino, Roma e Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di SportMediaset toccando vari temi legati al campionato di Serie A. Queste le sue parole riguardo alla stagione di Moise Kean con la maglia della Fiorentina: "Ha trovato casa, l'ambiente ideale, che gli vuole bene. Tutti lo stimano, ha trovato il suo habitat, speriamo che si mantenga a questo livello, sta facendo qualcosa di straordinario quest'anno.

La prima volta che lo vidi giocare con la Juve a 18 anni dissi che avevano trovato il centravanti per i prossimi 10 anni. Poi non è stato così, un po' per colpa sua, un po' forse perché è stato gestito male. Ora si è ritrovato, speriamo continui a fare così bene per la Fiorentina e per la Nazionale".