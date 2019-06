GRAZIANI, Arnautovic sarebbe giocatore ideale. Ibra...

L'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha commentato così alcuni temi in casa Fiorentina: "I viola avrebbero bisogno di un altro Piatek. Un giocatore che farebbe molto al caso della Fiorentina è Arnautovic secondo me. Ci starebbe fare la scommessa Ibrahimovic. Il problema è che non verrà, quindi non accendo la fantasia. Per venire in maglia viola dovrebbe sposare un progetto. Federico Chiesa, invece, ha un contratto. Se il presidente ti vuol parlare, vai e ci parli".