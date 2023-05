GOLLINI, Seconda presenza a Napoli, ancora contro una ex

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Seconda presenza con la maglia del Napoli per Pierluigi Gollini, arrivato a gennaio alla corte di Spalletti. Curiosamente, seconda partita contro una sua ex squadra per il portiere classe 1995: dopo aver esordito nella sfida interna all'Atalanta, per Gollini ecco anche il confronto alla più fresca ex, la Fiorentina che ha salutato in inverno dopo appena sei mesi.