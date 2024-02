GILARDINO, Il mio futuro? C'è tempo, ora penso al campo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Gilardino, attuale allenatore del Genoa, viene ritenuto uno degli allenatori che può rientrare in un valzer di panchine a fine stagione tanto da essere stato accostato anche alla Fiorentina per il post Italiano, con il Genoa pronto però a blindarlo con il rinnovo: "Per quanto riguarda il mio futuro - ha spiegato l'ex viola in conferenza stampa pre-gara - lo dico anche a chi mi sta vicino, ora penso al lavoro quotidiano e a tirare fuori il massimo dalla squadra. Ma è normale che ci sarà modo e tempo di sederci e fare una lunga chiacchierata".