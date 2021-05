GHEZZAL, Non torno all'OL. Il contratto in scooter....

L'ex-Fiorentina Rachid Ghezzal in un'intervista rilasciata a So Foot ha parlato del suo futuro: l'esterno che questa stagione ha ben figurato in Turchia con la maglia del Besiktas ha negato un suo possibile ritorno al Lione: "Ho letto sulla stampa e su internet che ci sono voci di un mio ritorno a Lione. Io personalmente non ho avuto nessun contatto con loro e non sto pensando di tornare". Ghezzal ha raccontato anche la singolare storia della deposizione del suo contratto con la squadra turca, avvenuta a poche ore dalla fine del calciomercato: "La Lega stava per chiudere la sessione del mercato ed il mio contratto stava viaggiando nel traffico di Istanbul. Ad un certo punto, quando la situazione non si stava velocizzando, la società ha deciso di usare uno scooter per portare il mio contratto alla Lega. I dirigenti che hanno portato il contratto sullo scooter sono diventati delle star per i tifosi ed il mezzo che hanno usato è finito anche in un programma televisivo".