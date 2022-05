GATTUSO, Ritorno in A? La Cremonese ci pensa

Ancora fermo dopo l'esperienza flash con la Fiorentina, terminata prima ancora di iniziare per forti divergenze con la società, Gennaro Gattuso potrebbe tornare ad allenare in Italia, in una delle nuove piazze promosse in Serie A in questa stagione: quella di puntare sull'ex tecnico del Napoli sembrerebbe l'ultima idea della Cremonese, che è già all'opera per cercare di sostituire Fabio Pecchia. Secondo Tuttomercatoweb.com i grigiorossi stanno pensando di portare Ringhio a Cremona, dove si troverebbe Ariedo Braida, suo dirigente al Milan. Una pista tutta da approfondire. La Cremonese sta valutando diversi profili tra cui anche quello di Filippo Inzaghi. Ma presto la società di Arvedi potrebbe tentare di affondare il colpo puntando tutto su Gattuso.