GALLI, Terracciano bravo a mettere in difficoltà Italiano

Giovanni Galli ha commentato la partenza della Fiorentina in campionato e le prestazioni di alcuni giocatori viola. Da ex portiere, Galli ha parlato anche della prova di Pietro Terracciano a Bergamo: "Terracciano l'abbiamo sempre elogiato per il suo comportamento e per la sua professionalità ma anche per la sua bravura. Quando chiamato in causa ha sempre risposto presente. Qualcuno dubitava sul fatto che potesse giocare in Serie A, invece ci può stare alla grande anzi, ha messo in difficoltà Italiano per la scelta del primo portiere.

Italiano? Con lui sembra che si stiano valorizzando anche investimenti che sembravano persi: pensate a Duncan, pagato 18 milioni. Ora non tornerà ad avere quel valore, ma sicuramente adesso sembra poter essere un giocatore utile. Amrabat? Mi piace il suo atteggiamento in mezzo al campo, ma non credo sia il centrocampista ideale per il gioco di Italiano, soprattutto per via dei limiti che ha in fase di costruzione".