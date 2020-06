GALLI, Panchina? Per gettare basi vorrei Benitez

L'ex viola Giovanni Galli ha espresso il suo giudizio sull'allenatore per il futuro: "Per giudicare l'operato di Iachini serviranno due-tre partite. Però la Fiorentina deve andare a costruire una squadra importante, per il presente ma soprattutto per il futuro. L’unico allenatore che ha dimostrato di saper gettare le basi, ovunque sia andato, è Rafa Benitez. Ha già fatto due esperienze in Italia, per cui non sarebbe alla prima esperienza in Serie A“.