FREY, Ribery vuole prendersi la Fiorentina. Europa...

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato del mercato viola, ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Nelle amichevoli ho visto una squadra con entusiasmo e che sta lavorando molto bene, ma solo dalle prime partite vedremo se è pronta o ha bisogno di qualche innesto. Non so se sia una strategia di mercato o se Commisso è realmente contento così. Ribery mi ha detto in questi giorni che vuole prendersi la Fiorentina in mano, è tranquillo ed è un'arma in più perché giocherà dall'inizio. Se sta bene è un trascinatore. Sul mercato il club ha grosso potenziale con giovani promettenti e di qualità. Europa? Qui non bisogna mettere troppo le mani avanti perché poi si parla di fallimenti troppo facilmente. Stanno ricostruendo adesso, ma i ragazzi devono porsi questo obiettivo".