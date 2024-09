FOTO, Barak dalla Turchia esalta la 'motorinata' viola

Ancora non è decollata la sua esperienza al Kasimpasa, ma dalla Turchia Antonin Barak manifesta vicinanza al popolo viola: il centrocampista ceco, ceduto in prestito a fine mercato, ha condiviso qualche ora fa la foto del 'fiume' di motorini che ha accompagnato la Fiorentina nella trasferta di Empoli. Una marea viola che ha esaltato anche lo stesso Barak, fino a questo momento tre presenze al Kasimpasa, che ha commentato la foto "applaudendo" i suoi ex tifosi attraverso le proprie storie Instagram.