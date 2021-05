FIRICANO, Non mi meraviglierebbe un pari a Cagliari

Aldo Firicano, doppio ex di Cagliari e Fiorentina che si affrontano quest'oggi alle 18.30, è stato intervistato da TuttoCagliari.net: "Storicamente il club sardo fa delle rimonte nel girone di Ritorno anche impossibili. Un po' me lo aspettavo, un po' ci speravo, però ancora la missione non è compiuta. Semplici dopo Ferrara può fare un'altra impresa, quindi si può confermare un allenatore da sfide incredibili, come potrebbe essere questa salvezza del Cagliari".

Che gara si aspetta?

"Non mi meraviglierei che, vista l'importanza dei punti, ci possa essere una spartizione degli stessi e possa venire fuori un pareggio. La gara me l'aspetto tattica, perché comunque sia per il Cagliari che per la Fiorentina potrebbe essere un passo quasi decisivo verso la salvezza, quindi da non sbagliare e soprattutto da non perdere, quindi saranno gli episodi della partita a contraddistinguerla, più che la gestione della stessa. Si sarebbe potuta giocare più tranquillamente, ma così non è".