DI LIVIO, Vlahovic, ora sii riconoscente. Ieri sera...

A commentare Fiorentina-Atalanta a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato l'ex calciatore Angelo Di Livio. Ecco le sue parole dopo il successo dei nerazzurri per 3-2 sul campo dei viola: "Sul 2-2 il tifoso viola ha sperato ma l'Atalanta ha strameritato la vittoria. Ha sbagliato molti gol, se non avesse portato a casa i tre punti ci sarebbe stato un grande rammarico. Non sono queste le partite con cui la Fiorentina deve salvarsi. Vlahovic? Cado dalla sedia quando un ragazzo chiede una squadra forte o va via. Allora vai via. Ha grandi potenzialità ma ancora deve dimostrare molto. La Fiorentina ha avuto Batistuta e non ha mai fatto discorsi del genere. Un po' di riconoscenza nei confronti del club".