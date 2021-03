DI LIVIO, Società dia un segnale con Sarri o Spalletti

L'ex centrocampista viola, Angelo Di Livio, ha parlato a TMW Radio della partita tra Fiorentina e Milan andata in scena ieri: "La Viola ha fatto un'ottima partita, mi ha sorpreso l'energia ritrovata del Milan. Tanto di cappello alla squadra di Pioli. Questa partita vale sei punti per i rossoneri. Vincere in un campo così difficile è ottimo. Vlahovic? Per la sua crescita spero di vederlo ancora un anno alla Fiorentina. Deve essere comunque sempre grato a Firenze che gli ha permesso di mettersi in mostra. Per me la Fiorentina del prossimo anno sarà diversa e il serbo deve rimanere per questo. Io vedo lo stesso percorso di Chiesa, con un accordo per poi andare via l'anno successivo".

Fiorentina che cambierà per lei?

"Firenze è una piazza importante, la società deve dare un segnale alla città con un nuovo tecnico, come Sarri o Spalletti".