DI GENNARO, Viola la sconfitta può pesare. Ribery...

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto per parlare della sconfitta di ieri contro la Lazio. Queste le sue parole: "La squadra di Inzaghi gioca a certi livelli da tre o quattro anni, ha vinto la Coppa Italia, ha sfiorato la Champions League nella partita con l'Inter che ha perso per un calcio d'angolo dove ha segnato Vecino all'ultimo minuto. La sfuriata di Lotito forse ha dato anche i suoi benefici nel senso che ha spronato la squadra che ha indubbie qualità: attaccanti che fanno gol, centrocampisti forti e ieri si è visto proprio a centrocampo la qualità della Lazio soprattutto nel secondo tempo. La Fiorentina è in costruzione, già al livello di strutture abbiamo visto come la proprietà sia improntata a fare le cose per bene a partire dalle infrastrutture che sono fondamentali, poi piano piano crescere facendo degli acquisti mirati ed importanti. La sconfitta di ieri può pesare visto che ci sono stati degli infortuni come quelli di Caceres e Lirola, la squalifica di Ranieri e di Ribery che ieri ha dimostrato di essere un giocatore che per toglierlo bisogna aspettare".