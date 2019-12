DI GENNARO, Non sono per ritorno di Kalinic. Roma...

Così l'ex giocatore viola, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro sulla partita di venerdì sera tra Roma e Fiorentina e non solo: "Il pareggio all'ultimo con l'Inter è stato fondamentale per i viola, gli ha dato vigore e fiducia. La Roma quest'anno è una sorpresa, l'allenatore, nuovo, si è rivelato intelligente. Sa pressare quando è il momento ma anche abbassarsi. Non gioca su ritmi altissimi, ma tiene in mano il gioco. In mezzo al campo Fonseca ha trovato la quadratura giusta, tornerà anche Mancini in difesa. Sarà favorita sulla Fiorentina che non dovrà avere l'atteggiamento mostrato prima dell'Inter e dovrà essere perfetta tatticamente. Non dovrà avere cali di concentrazione. Il ritorno di Kalinic a Firenze? Non mi piacerebbe l'idea".