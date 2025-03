Delio Rossi sulla stagione viola: "Si può parlare di fallimento solo se arrivi decimo"

Delio Rossi, ex tecnico tra le altre di Fiorentina e Lazio, ha parlato a Radio 1 FootballClub: "Per me viola e biancocelesti si equivalgono, possono lottare entrambe per il quarto posto. Se fanno male invece arrivano ottave. Serve una stagione straordinaria per fare la Champions. A mio parere si può parlare di fallimento con il decimo posto".

Cosa pensa della stagione della Fiorentina?

"Mi pare ci sia stato un rendimento altalenante, ma penso che comunque fossero troppo alte le aspettative. Inoltre, ha cambiato molto nel mercato di gennaio, inserendo giocatori che non erano titolari altrove. Il che significa che l'allenatore deve riassemblare la squadra, ma è sempre complicato farlo a stagione in corso".