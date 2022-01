DE SISTI, Nel calcio finiti i sentimenti. Ci rimette il tifo

L’ex viola, Giancarlo De Sisti, ha parlato su New Sound Level del passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus: “I giocatori sono nelle mani dei procuratori e chi ci rimette sono i tifosi. Su Vlahovic io mi schiero nel mezzo, si possono comprendere le sue ambizioni: le coppe, i tanti soldi… Tutto comprensibile, rimane però il fatto che la vera vittima del sistema calcio è il tifoso che si affeziona. Per come sono stato io a Firenze, non lo avrei fatto. Ma allora eravamo totalmente in mano alle società. Non esistono più i sentimenti, i giocatori fanno gol e baciano la maglia, poi dopo quattro mesi se ne vanno e fanno la stessa cosa”.